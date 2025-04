Arrampicata sportiva | Coppa Italia Lead pronta al debutto nel weekend in scena anche la Coppa Italia Speed

Leggi su Sportface.it

Il mondo dell’si prepara aldel circuito di, in programma tra il 12 e 13 aprile. Nel corso della due giorni, si terràil secondo appuntamento della stagione di. La Level 24 di Casalecchio del Reno accoglierà il primo evento del calendario, con il circuito della FASI che si sposterà poi a Pero, in provincia di Milano, tra il 10 e l’11 maggio e raggiungerà Bergamo tra il 14 e il 15 di giugno. La stagione si chiuderà al Centro Federale di Arco, in provincia di Trento, con l’ultima tappa attesa tra il 4 e il 5 ottobre.A Casalecchio del Reno non mranno i due atleti Fiamme Oro Giovanni Placci e Claudia Ghisolfi, entrambi Campioni nazionali di specialità in carica. Presenti Filip Schenk e Davide Colombo,loro parte della squadra Fiamme Oro, Giorgio Tomatis e Marcello Bombardi, entrambi del Centro Sportivo Esercito.