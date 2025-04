Ostia ruba un televisore da un ristorante | arrestato

Ostia, 11 aprile 2025- I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato esecuzione ad uno straordinario servizio di controllo del territorio, effettuato nelle aree di maggiore afflusso di residenti e turisti – finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e del degrado urbano, nei quartieri di Ostia e Vitinia, rispettivamente X e IX Municipio della Capitale.Unitamente ai militari dell’Arma, l’attività ha visto la partecipazione anche di personale specializzato del NIL di Roma. I Carabinieri hanno complessivamente arrestato 2 persone, tra queste una per furto ed un’altra in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto aggravato perpetrato all’interno di un ristorante di Ostia, è stato intercettato da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia con un televisore di grosse dimensioni tra le braccia, risultato asportato poco prima all’interno dell’attività commerciale. Leggi su Ilfaroonline.it , 11 aprile 2025- I Carabinieri della Compagnia di Romahanno dato esecuzione ad uno straordinario servizio di controllo del territorio, effettuato nelle aree di maggiore afflusso di residenti e turisti – finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e del degrado urbano, nei quartieri die Vitinia, rispettivamente X e IX Municipio della Capitale.Unitamente ai militari dell’Arma, l’attività ha visto la partecipazione anche di personale specializzato del NIL di Roma. I Carabinieri hanno complessivamente2 persone, tra queste una per furto ed un’altra in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto aggravato perpetrato all’interno di undi, è stato intercettato da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia dicon undi grosse dimensioni tra le braccia, risultato asportato poco prima all’interno dell’attività commerciale.

Ostia, ruba un televisore da un ristorante: arrestato. Ne parlano su altre fonti

Ruba tablet al ristorante, ladro si ferisce e lascia una scia di sangue: preso - Furto nella notte in un ristorante di Ostia, a pochi metri dal Pontile. Un uomo, romano di 38 anni, è entrato nel locale in via Rutilio Namanziano nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorso e ... (romatoday.it)

Ostia, topi morti ed escrementi: chiuso un ristorante - Ostia - Escrementi di topi, sporcizia e infiltrazioni d’acqua: chiuso un ristorante cinese a Ostia ponente. La task force coordinata dagli agenti del commissariato Lido ha verificato le pessime ... (ostiatv.it)