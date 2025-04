Prato capitale della mafia cinese | smantellato un sistema criminale che faceva capo a un evasore fiscale seriale

evasore, è un sistema. Quello smantellato dalla Guardia di Finanza di Prato, su richiesta della Procura diretta da Luca Tescaroli, non è un semplice caso di frode fiscale: è l’esempio cristallino di un meccanismo fraudolento reiterato, strutturato, blindato da consulenti compiacenti e da una ragnatela di prestanome. È il cuore economico, oscuro e tentacolare, di quella che la Commissione parlamentare antimafia ha chiamato senza esitazione: mafia cinese.La misura epocale: applicata per la prima voltaPer la prima volta in Toscana, è stato applicato il codice antimafia a un baro del fisco, considerato socialmente pericoloso. Un imprenditore cinese, attivo dal 1999 nel settore tessile del distretto pratese, è stato raggiunto da una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale misure di prevenzione di Firenze. Secoloditalia.it - Prato capitale della mafia cinese: smantellato un sistema criminale che faceva capo a un evasore fiscale seriale Leggi su Secoloditalia.it Non è un’azienda, è un modello. Non è un, è un. Quellodalla Guardia di Finanza di, su richiestaProcura diretta da Luca Tescaroli, non è un semplice caso di frode: è l’esempio cristallino di un meccanismo fraudolento reiterato, strutturato, blindato da consulenti compiacenti e da una ragnatela di prestanome. È il cuore economico, oscuro e tentacolare, di quella che la Commissione parlamentare antiha chiamato senza esitazione:.La misura epocale: applicata per la prima voltaPer la prima volta in Toscana, è stato applicato il codice antia un baro del fisco, considerato socialmente pericoloso. Un imprenditore, attivo dal 1999 nel settore tessile del distretto pratese, è stato raggiunto da una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale misure di prevenzione di Firenze.

