Dayitalianews.com - Ragusa, Agroecologia: Legambiente visita Serra Archimede di Regran

Leggi su Dayitalianews.com

Per l’associazione ambientalista il progettono è un modello virtuoso di transizione energetica. Tanto da essere finito al centro del primo Forum nazionale diCircolare organizzato ad IblaIn occasione del Green Energy Day, oggi, 11 aprile,ha fatto tappa aperre, un progetto agricolo innovativo che unisce coltivazione sostenibile e produzione di energia pulita. L’iniziativa si inserisce nel programma del primo ForumCircolare, organizzato all’interno dell’Aula Magna del Consorzio Universitario diè un esempio concreto di come oggi è possibile coltivare in modo efficiente rispettando l’ambiente, grazie a un sistema che riduce gli sprechi e sfrutta il sole per produrre energia. La struttura, infatti, è dotata di pannelli fotovoltaici che ottimizzano la luce solare, garantendo autosufficienza energetica e quindi una produzione agricola senza impatto ambientale.