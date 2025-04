L' ex volto Rai Virginia Sanjust condannata a un anno e due mesi per aver estorto del denaro alla sorella

Virginia Sanjust, ex annunciatrice Rai, oggi, è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione per estorsione nei confronti della sorella minore Beatrice. "Dammi i soldi, solo se mi dai i soldi, ti do le chiavi dell'auto", il virgolettato attribuito a Virginia e rivolto a Beatrice, da cui. Today.it - L'ex volto Rai Virginia Sanjust condannata a un anno e due mesi per aver estorto del denaro alla sorella Leggi su Today.it , ex annunciatrice Rai, oggi, è stataa une duedi reclusione per estorsione nei confronti dellaminore Beatrice. "Dammi i soldi, solo se mi dai i soldi, ti do le chiavi dell'auto", il virgolettato attribuito ae ria Beatrice, da cui.

