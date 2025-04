Amica.it - Design Week 2025: Leica celebra i 100 anni con le sue immagini iconiche

Leggi su Amica.it

(askanews) – Perre il centenario della leggendariaI, festeggiare il presente e raccontare la visione del futuro,Camera Italia partecipa a Milanopresso ilStore & Galerie Milano con una tappa di un progetto globale che, dopo Dubai e prima di New York, arriva a Milano, per proseguire poi verso Wetzlar, Shanghai e Tokyo.GUARDA LE FOTO‘I Grandi Maestri, 100di fotografia’: Le opere in mostra100Witness to a Century è un’installazione multisensoriale, un percorso di, una mostra fotografica insieme all’esposizione di uno straordinario pezzo da collezione, la0-Series No.112.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAi 100con le sueAmica.