Nuoto / Campionati italiani assoluti a Riccione, Team Marche presente.

Alessandro Ragaini allenato da Andrea Cavalletti. 17 gli atleti marchigiani per quattro società rappresentateVALLESINA, 11 aprile 2025 – Si svolgeranno allo Stadio deldida domenica prossima, e proseguiranno fino a giovedì 17 aprile, iprimaverili ditargati Unipol che sono validi anche come prima prova di qualificazione aidel mondo che si disputeranno a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto.In vasca 685 atleti (369 maschi e 316 femmine) con 1452 presenze gara e 90 staffette.Per ledelin acqua undici atleti tesserati in regione, con in testa il diciottenne olimpionico di Castelplanio, Alessandro Ragaini della/Carabinieri, allenato da Andrea Cavalletti e campione italiano dei 200 stile libero proprio lo scorso anno a