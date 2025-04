Internews24.com - Lotta Scudetto, Turci: «Il Napoli ha un calendario favorevole, gli impegni dell’Inter potranno…»

di Redazione: «Ilha un, glipotranno.» Le parole del bordocampista DaznCosi Tommaso, intervistato in esclusiva dai colleghi di MilanNews24:Come giudicheresti la stagione del Milan qualora dovesse arrivare la vittoria della Coppa Italia? Quindi chiudersi con due trofei, ma senza Champions League«La stagione anche con la vittoria della Coppa Italia non sarà mai soddisfacente, né per tifosi né per la società. Perché sappiamo anche dal punto di vista economico quanto ti porta la super Champions League. Vincere la Coppa ti porterebbe comunque a fare l’Europa League, che non è detto possa arrivare tramite il campionato. Il Milan a mio avviso non può permettersi di restare fuori dalla coppe. Poi sappiamo tutti che LA partita è il derby di fine mese.