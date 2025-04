Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Hamilton parte forte in FP1, strategia diversa per McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0017.26 Verstappen piazza un ottimo 1’31?330, rifilando oltre tre decimi e mezzo ad Albon e Leclerc.17.24 Albon ridimensiona le prestazioni delle Ferrari, portandosi in vetta con la Williams in 1’31?696. Ma attenzione a Verstappen che accende due fucsia consecutivi.17.23 Leclerc vola con gomme morbide nuove! 1’31?729 e quasi due decimi di vantaggio su. A breve arriverà la prima vera risposta della, con Piastri e Norris che hanno montato le soft.17.22 Lewisdavanti a tutti con le soft (al secondo tentativo di time-attack) in 1’31?915, con un margine di tre centesimi sulla Mercedes di Russell.17.20 Problemi tecnici per l’Aston Martin di Alonso. Ecco il video in cui si stacca il volante dell’AMR25:Fernando Alonso’s steering wheel has come offThe Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #GP pic.