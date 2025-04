Ilnapolista.it - Ronaldo è diventato un marchio globale: il brand CR7 ha raggiunto il valore di 850 milioni nel 2025 (Marca)

Secondo uno studio dell’Ipam (Istituto portoghese di Amministrazione e marketing), illegato a Cristianohailrecord di 850di euro.uncon il“CR7”scrive:Lontano dai campi di gioco,non si è mai fermato. Recentemente, ha stipulato una collaborazione con il regista britannico Matthew Vaughn, per due film in lavorazione. Fuori dal campo il portoghese è un vero imprenditore. Negli ultimi anni ha promosso una serie di lanci, come ildi abbigliamento CR7 di biancheria intima, scarpe e profumi; ha investito in hotel in Europa, Asia e America Latina, proprietà di lusso in diverse parti del mondo, una partecipazione in Chrono24, una piattaforma tedesca che vende orologi di lusso, una partecipazione in Confina Media, uno dei gruppi audiovisivi più popolari in Portogallo, e una partecipazione in Vista Alegre Atlantis Sgps, un produttore portoghese di porcellana e ceramica.