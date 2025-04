Lutto a Propaganda Live | morta la violinista Valentina Del Re Aveva 44 anni

Propaganda Live, il lutto: morta Valentina Del Re | .it.

Propaganda Live, grave lutto per la trasmissione di La7.

Si è spenta Valentina Del Re, violinista di Propaganda Live. Conservatorio di Frosinone in lutto.

Muore a 44 anni Valentina Del Re, violinista a Propaganda Live.

È morta Valentina Del Re, la violinista rock di Propaganda Live, che suonava per chi non aveva voce. In lutto il programma di La7....

Addio a Valentina Del Re, la violinista di “Propaganda Live”: aveva 44 anni.