Catania si candida a Capitale della Cultura del 2028 | le parole del sindaco Trantino

Catania presenterà la manifestazione d'interesse per la Capitale della Cultura 2028. La Giunta, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato l'atto di indirizzo che avvia il percorso per la presentazione della candidatura della Città a Capitale della Cultura nel 2028, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero.Ci sarà tempo fino al 25 settembre per costruire il dossier, che dovrà descrivere la strategia, le partnership, le iniziative da mettere in campo per convincere la giuria.Nell'atto di indirizzo ci sono gli elementi per un percorso partecipato e condiviso, al quale dovrà lavorare anche un team di professionisti, con esperienza specifica, per 'accompagnare' Catania anzitutto verso la rosa delle dieci Città finaliste e le audizioni finali; l'atto individua, inoltre, la cabina di regia che seguirà e coordinerà ogni aspetto della costruzione del dossier.

