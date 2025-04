LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | si parte con la FP2 Ferrari prova il nuovo fondo anche con Leclerc

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0017.15 Antonelli si migliora di pochi millesimi con gomme morbide usate, mentre Russell completa un ottimo time-attack e si mette a dettare il passo in 1’31?945.17.12 Verstappen si rilancia sempre con gomme soft ed è terzo a 219 millesimi dal miglior tempo di Hamilton, in mezzo alle due Mercedes.17.10 Russell si inserisce al terzo posto, risultando più lento di Antonelli di un paio di decimi a parità di mescola.17.08 Verstappen non ha completato il suo primo time-attack, volando nel T1 ma commettendo un errore (classico bloccaggio in curva 10) nel settore centrale.17.06 Hamilton tira giù oltre un secondo dai tempi della FP1 e balza al comando con la Ferrari in 1’32?157 su gomme medie. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: si parte con la FP2, Ferrari prova il nuovo fondo anche con Leclerc Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0017.15 Antonelli si migliora di pochi millesimi con gomme morbide usate, mentre Russell completa un ottimo time-attack e si mette a dettare il passo in 1’31?945.17.12 Verstappen si rilancia sempre con gomme soft ed è terzo a 219 millesimi dal miglior tempo di Hamilton, in mezzo alle due Mercedes.17.10 Russell si inserisce al terzo posto, risultando più lento di Antonelli di un paio di decimi a parità di mescola.17.08 Verstappen non ha completato il suo primo time-attack, volando nel T1 ma commettendo un errore (classico bloccaggio in curva 10) nel settore centrale.17.06 Hamilton tira giù oltre un secondo dai tempi della FP1 e balza al comando con lain 1’32?157 su gomme medie.

