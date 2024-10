Como-Inter Women 0-1: il tabellino della sesta giornata di Serie A Femminile (Di sabato 12 ottobre 2024) Como-Inter Women è finita con il risultato di 0-1. Le nerazzurre hanno vinto confermandosi al terzo posto in classifica nella Serie A Femminile: il tabellino del match della sesta giornata. sesta giornata – Como–Inter Women si è conclusa con il risultato di 0-1. Michela Cambiaghi ha segnato il gol decisivo per la vittoria delle nerazzurre che si sono confermate così al terzo posto in classifica avvicinandosi alla vetta. Juventus e Fiorentina distano appena un punto, la Roma invece viene allontanata a -5 in attesa della sua gara. La partita è stata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile. La Cambiaghi ha colpito le avversarie al minuto 12 del primo tempo su assist di Lina Magull. Di seguito il tabellino del match. Inter-news.it - Como-Inter Women 0-1: il tabellino della sesta giornata di Serie A Femminile Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è finita con il risultato di 0-1. Le nerazzurre hanno vinto confermandosi al terzo posto in classifica nella: ildel matchsi è conclusa con il risultato di 0-1. Michela Cambiaghi ha segnato il gol decisivo per la vittoria delle nerazzurre che si sono confermate così al terzo posto in classifica avvicinandosi alla vetta. Juventus e Fiorentina distano appena un punto, la Roma invece viene allontanata a -5 in attesasua gara. La partita è stata valida per ladel campionato di. La Cambiaghi ha colpito le avversarie al minuto 12 del primo tempo su assist di Lina Magull. Di seguito ildel match.

Como-Inter Women 0-1 - basta Cambiaghi per i tre punti! - Como-Inter Women, la classifica dopo la partita CLASSIFICA – Grazie ai tre punti odierni l’Inter Women sale a 14 punti confermandosi al terzo posto in classifica e allontanando Roma e Milan in attesa delle loro partite. Solo una grande occasione lasciata al Como al minuto 62, quando Del Estal con un colpo di testa ha sfiorato la rete non trovando però la porta. (Inter-news.it)

LIVE – Como-Inter Women 0-1 - si riparte col secondo tempo! - 46? FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45? L’arbitro assegna un minuto di recupero 43? Il Como prende coraggio e l’Inter Women va in affanno: le nerazzurre escono difficilmente dalla loro metà campo 40? Rischia l’Inter Women! Baldi, imprecisa nella costruzione dal basso, regala palla al Como: fortunatamente per le nerazzurre l’arbitro ferma tutto per un fallo di Nischler 35? Il Como alza la pressione ma ... (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 al 45? : zampata Cambiaghi - ma avversarie in crescita - Nonostante qualche imprecisione nella gestione della palla, da parte delle meneghine, il risultato finale del primo tempo sorride all’Inter. OTTIMO INIZIO – La prima frazione di Como-Inter Women inizia con una formazione meneghina arrembante, vogliosa di confermare la buona prestazione che ha portato al pareggio nell’ultima sfida contro la Roma. (Inter-news.it)