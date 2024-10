.com - Calcio / Lele Adami: “Mancini di Jesi, un rivoluzionario: tornerà in Italia”

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’opinionista Rai alla kermesse sportiva Overtime festival 2024 a Macerata. “Alessandro Gabrielloni in Nazionale? C’è spazio per tutti” VALLESINA, 12 ottobre 2024 – Prosegue all’insegna del successo la kermesse sportiva Overtime Festival 2024 (14^ edizione): special guestAdani che ha espresso al nostro Daniele Bartocci, nel backstage del Festival Nazionale Giornalismo e Racconto Sportivo, un punto di vista anche su Alessandro Gabrielloni e Roberto. Ieri seraAdani e Nicola Ventola hanno infiammato il cuore degli appassionati dial Teatro Lauro Rossi, nel cuore della città maceratese. In collegamento Antonio Cassano che non ha risparmiato critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo (“Non sa giocare a”) e nei confronti dei nuovi talentini (“Innon vedo talenti, è inutile dire facciamo giocare i giovani se i giovani non ci sono”).