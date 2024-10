Ascolti tv dell’11 ottobre, Tale e Quale Show o Storia di una famiglia perbene (Di sabato 12 ottobre 2024) Carlo Conti ha condotto su Rai 1 una nuova puntata di Tale e Quale Show su Rai 1 e si è scontrato con la prima puntata della serie Storia di una famiglia perbene 2, andata in onda su Canale 5. New entry del palinsesto televisivo del venerdì è la seconda stagione della fiction di Canale 5, Storia di una famiglia perbene, con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, che si presenta ricca di colpi di scena, tra cui l’arrivo di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuova famiglia di malavitosi che tenterà di prendere il comando al posto della famiglia Straziota. Carlo Conti a Tale e Quale Show su Rai 1 risponde con le esibizioni dal vivo dei suoi concorrenti, tra cui Kelly Joyce che ha interpretato Tina Turner e Carmen di Pietro che si è calata nei panni di Rosanna Fratello. Dilei.it - Ascolti tv dell’11 ottobre, Tale e Quale Show o Storia di una famiglia perbene Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Carlo Conti ha condotto su Rai 1 una nuova puntata disu Rai 1 e si è scontrato con la prima puntata della seriedi una2, andata in onda su Canale 5. New entry del palinsesto televisivo del venerdì è la seconda stagione della fiction di Canale 5,di una, con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, che si presenta ricca di colpi di scena, tra cui l’arrivo di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuovadi malavitosi che tenterà di prendere il comando al posto dellaStraziota. Carlo Conti asu Rai 1 risponde con le esibizioni dal vivo dei suoi concorrenti, tra cui Kelly Joyce che ha interpretato Tina Turner e Carmen di Pietro che si è calata nei panni di Rosanna Fratello.

