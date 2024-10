Ilgiorno.it - Anziana milanese trova un portafoglio a Catania, lo consegna ma si tiene i soldi: arrestata

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pensava di averla fatta franca, mascherando un furto con una buona azione, ma è stata scoperta e. Protagonista è una donnadi 70 anni che, dopo averto unall’aeroporto di, lo hato alla polizia ma non prima di aver prelevato i 250 euro che c’erano dentro. Dopo il furto, la settantenne si è imbarcata sul volo per Milano finché, arrivata a Linate non ha scoperto che ad aspettarla c’erano gli agenti della polizia di frontiera. Il proprietario del, infatti, identificato tramite i documenti al suo interno, all’atto della riha denunciato subito la mancanza del denaro, pari a 5 banconote da 50 euro. Gli agenti dihanno quindi analizzato i video di sorveglianza, appurando il furto, e hanno contattato i colleghi milanesi.