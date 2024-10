Donnapop.it - Alessio Sakara e Raffaella Mennoia da quanto stanno insieme? Hanno figli insieme?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)sono legati da una storia d’amore profonda e improntata sulla stima e rispetto reciproci. Scopriamo di seguito tutto sulla coppia! Leggi anche:, chi è la ex moglie Adele? Lui è un ex campione di arti marziali, oggi conduttore televisivo. Lei è una delle collaboratrici storiche di Maria De Filippi, suo punto di riferimento in parecchi programmi Mediaset. Stiamo parlando di, una delle coppie più belle e invidiate nel mondo dello spettacolo.