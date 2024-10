Adulti o non più giovani? Catalogo incompleto dei segnali per riconoscersi (Di sabato 12 ottobre 2024) I giovani (la Generazione Z) si sono radunati in congresso (c’è un sondaggio americano) e hanno finalmente stabilito quando si diventa vecchi. Non vecchi proprio. Adulti, dicono loro. Ma è la stessa cosa. I risultati dicono che in questo ventennio l’età appropriata per dirsi frutto pronto sui rami alti della maturità sarebbe il compimento dei trent’anni. Quella, però, non si chiama età adulta. E’ solo identificabile per contrasto: perdita di gioventù. E’ qualcosa che arriva strisciando, questione di pochi mesi spalmati su molti anni, non c’è una diagnosi e non si può prevedere il momento preciso. Sono oggetti che spuntano, cose che tornano e che portano scritto “passato remoto, benvenuto”. Non si deve farla facile. Non si tratta soltanto di avere un mutuo, un figlio, passare un brutto guaio. Ilfoglio.it - Adulti o non più giovani? Catalogo incompleto dei segnali per riconoscersi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I(la Generazione Z) si sono radunati in congresso (c’è un sondaggio americano) e hanno finalmente stabilito quando si diventa vecchi. Non vecchi proprio., dicono loro. Ma è la stessa cosa. I risultati dicono che in questo ventennio l’età appropriata per dirsi frutto pronto sui rami alti della maturità sarebbe il compimento dei trent’anni. Quella, però, non si chiama età adulta. E’ solo identificabile per contrasto: perdita di gioventù. E’ qualcosa che arriva strisciando, questione di pochi mesi spalmati su molti anni, non c’è una diagnosi e non si può prevedere il momento preciso. Sono oggetti che spuntano, cose che tornano e che portano scritto “passato remoto, benvenuto”. Non si deve farla facile. Non si tratta soltanto di avere un mutuo, un figlio, passare un brutto guaio.

