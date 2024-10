A Orzignano inaugurato il centro 'Barbara Capovani' (Di sabato 12 ottobre 2024) Taglio del nastro al centro polifunzionale 'Barbara Capovani' di Orzignano. L'edificio recuperato dall'ex materna della frazione sangiulianese, dopo la fine dei lavori dello scorso giugno e la consegna delle chiavi alle realtà associative che vi andranno a risiedere, è stato intitolato alla Pisatoday.it - A Orzignano inaugurato il centro 'Barbara Capovani' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Taglio del nastro alpolifunzionale '' di. L'edificio recuperato dall'ex materna della frazione sangiulianese, dopo la fine dei lavori dello scorso giugno e la consegna delle chiavi alle realtà associative che vi andranno a risiedere, è stato intitolato alla

