Unifil, nessun dubbio: «Il carro armato ha puntato su di noi»

Ne avevamo parlato poche ore prima nell'ufficio di Unifil che domina Beirut fino al mare. «La situazione è imprevedibile e il rischio che i caschi blu siano interessati dagli scontri

Israele spara contro l’Unifil in Libano - l’Idf : “Abbiamo ordinato di mettersi al sicuro”. Crosetto : “Nessun ordine da Israele” - “Abbiamo bisogno di spiegazioni rapide, aspetto la verità”, ha aggiunto il ministro. La segretaria Dem Elly Schlein ha chiesto al governo di agire “in tutte le sedi europee e internazionali per il cessate il fuoco a Gaza e in Libano”. “Non esiste la giustificazione per cui le forze armate israeliane hanno avvisato Unifil di lasciare basi”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto ... (Notizie.com)

Libano - colpite basi Unifil : nessun ferito tra militari italiani - A farlo sapere è una nota della stessa Forza militare di Interposizione dell’Onu. Non ci sono italiani tra peacekeeper feriti “Non ci sono italiani” tra i militari feriti negli attacchi israeliani nel sud del Libano in cui è stata colpita una torre di osservazione dell’Unifil. Lo apprende LaPresse da fonti militari. (Lapresse.it)

Il G7 d’emergenza : "Soluzione diplomatica". Tajani assicura : nessun ritiro da Unifil - L’Europa è impotente, ridotta al rango di spettatrice. L’eventualità di un ritiro del contingente italiano non è nemmeno presa in considerazione: "Assolutamente escluso", taglia corto Tajani. Identico risultato aveva raggiunto il vertice indetto dalla premier martedì notte – cui hanno partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, il collega della difesa Guido Crosetto, il sottosegretario ... (Quotidiano.net)