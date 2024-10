Sonic Park annuncia il primo nome della sua settima edizione: a Stupinigi canterà Gianna Nannini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sonic Park Stupinigi ha svelato il primo nome della sua settima edizione: la regina del rock italiano, Gianna Nannini. La cantautrice porterà il suo energico show sul palco della Palazzina di Caccia di Stupinigi martedì 15 luglio 2025.Il concerto rientra nel tour europeo "Sei nell'anima tour Torinotoday.it - Sonic Park annuncia il primo nome della sua settima edizione: a Stupinigi canterà Gianna Nannini Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha svelato ilsua: la regina del rock italiano,. La cantautrice porterà il suo energico show sul palcoPalazzina di Caccia dimartedì 15 luglio 2025.Il concerto rientra nel tour europeo "Sei nell'anima tour

