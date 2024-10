SOCIAL Daily Milan, tifosi pazzi di Cesare Casadei: tutti i commenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) SOCIAL – I tifosi di Daily Milan hanno votato a gran voce il profilo del giovane Cesare Casadei per il centrocampo: ecco tutti i commenti I tifosi del Milan sono pazzi di Cesare Casadei – giovane centrocampista italiano di proprietà del Chelsea. E questo ciò che si evince dai commenti che i tifosi di Daily Milan hanno rilasciato sotto il post dell’interessamento da parte della dirigenza del Milan nei confronti del giovane centrocampista ex Inter, oggi di proprietà del Chelsea. Secondo i supporters rossoneri, quindi, Geoffrey Moncada dovrebbe puntare su profili come il giocatore in questione – giovane e italiano – che si anche detto un tifoso del Diavolo. Godwin Zahra dice: “Magari sarebbe un ottimo inserto un Tonali Bis!”. Anche Andrea Bianchi è convinto delle potenzialità del ragazzo; “Ottimo giovane e tifa pure Milan”. Dailymilan.it - SOCIAL Daily Milan, tifosi pazzi di Cesare Casadei: tutti i commenti Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Idihanno votato a gran voce il profilo del giovaneper il centrocampo: eccodelsonodi– giovane centrocampista italiano di proprietà del Chelsea. E questo ciò che si evince daiche idihanno rilasciato sotto il post dell’interessamento da parte della dirigenza delnei confronti del giovane centrocampista ex Inter, oggi di proprietà del Chelsea. Secondo i supporters rossoneri, quindi, Geoffrey Moncada dovrebbe puntare su profili come il giocatore in questione – giovane e italiano – che si anche detto un tifoso del Diavolo. Godwin Zahra dice: “Magari sarebbe un ottimo inserto un Tonali Bis!”. Anche Andrea Bianchi è convinto delle potenzialità del ragazzo; “Ottimo giovane e tifa pure”.

