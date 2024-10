Sempre la solita sinistra: a Ferrara chiesta la "clausola antifascista" per gli spazi pubblici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiunque a Ferrara vorrà usufruire di uno spazio pubblico dovrà "ripudiare il fascismo" ma nessuna richiesta esolicita dal centrosinistra di ripudiare il comunismo, Sempre più diffuso nella forma eversiva Ilgiornale.it - Sempre la solita sinistra: a Ferrara chiesta la "clausola antifascista" per gli spazi pubblici Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiunque avorrà usufruire di unoo pubblico dovrà "ripudiare il fascismo" ma nessuna riesolicita dal centrodi ripudiare il comunismo,più diffuso nella forma eversiva

