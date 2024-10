Iltempo.it - Novartis e Aindo presentano il primo Paper su ruolo dati sintetici

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Migliorare la vita dei pazienti nel rispetto della loro privacy e sicurezza. Questo possono fare i, nuova frontiera dell'innovazione sanitaria e al centro del dibattito ospitato in ‘Casa' nel contesto della Milano Digital Week. Esperti di Intelligenza artificiale (Ai), privacy dei, ricerca e innovazione medico-scientifica hanno messo in luce le potenzialità deiper generare nuove evidenze cliniche e favorire l'emergere di nuovi percorsi diagnostici e terapeutici, garantendo la piena protezione deipersonali e della sicurezza dei pazienti. A guidare il dibattito, la presentazione delrealizzato dae Istituto italiano per la Privacy.