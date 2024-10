Max Mara celebra ‘Olimpia’, la giacca che ha fatto la storia della moda. I vip presenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Reggio Emilia, 11 ottobre 2024 – Stella fra le stelle, l'iconica Olimpia jacket è stata la protagonista dell'inaugurazione del pop up interattivo The Max Mara Jacket Circle, nello spazio Portrait di Milano mercoledì 9 ottobre. Realizzata in puro cammello, la giacca doppiopetto ha attirato immediatamente l'attenzione su di sé, distinguendosi per le ampie spalle e la silhouette oversize, e questo nome ispirato alla mitologia greca, a evocare l'immagine di un'eroina, rafforzando l'idea che ogni donna possa essere straordinaria, indipendentemente da chi sia e dal suo stile di vita. Ilrestodelcarlino.it - Max Mara celebra ‘Olimpia’, la giacca che ha fatto la storia della moda. I vip presenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Reggio Emilia, 11 ottobre 2024 – Stella fra le stelle, l'iconica Olimpia jacket è stata la protagonista dell'inaugurazione del pop up interattivo The MaxJacket Circle, nello spazio Portrait di Milano mercoledì 9 ottobre. Realizzata in puro cammello, ladoppiopetto ha attirato immediatamente l'attenzione su di sé, distinguendosi per le ampie spalle e la silhouette oversize, e questo nome ispirato alla mitologia greca, a evocare l'immagine di un'eroina, rafforzando l'idea che ogni donna possa essere straordinaria, indipendentemente da chi sia e dal suo stile di vita.

