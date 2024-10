“Ma come parli?”. “Adeguerò l’eloquio alle tue capacità”. Scontro Renzi-Giuli al Senato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Scintille durante il primo question time al Senato del ministro della Cultura. Renzi ironizza sull'ultima audizione dell'esponente del governo. Secca la replica di Giuli Ilgiornale.it - “Ma come parli?”. “Adeguerò l’eloquio alle tue capacità”. Scontro Renzi-Giuli al Senato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Scintille durante il primo question time aldel ministro della Cultura.ironizza sull'ultima audizione dell'esponente del governo. Secca la replica di

Renzi-Giuli - che scontro in Senato. "L'ho vista tremare" - e interviene La Russa - A questo punto interviene il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Io non l'ho vista questa cosa. Scintille in aula al Senato tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. E continua: "Il punto politico è che sì, sicuramente, è stata 'prematurata con scappellamento a destra come fosse antani' la risposta monicelliana del Ministro, ma il punto ... (Iltempo.it)

Renzi attacca Giuli al Question Time : "Ma come parli?" - il ministro : "Adeguerò il mio eloquio alle sue capacità cognitive" - VIDEO - Ha cominciato il senatore e leader di Iv: "Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale, quella che ci vende sul Cv è robetta, ha come grande pregio agli occhi di chi lo ha nominato quello di essere st . Primo scontro tra Renzi e il neo ministro Alessandro Giuli durante il question time. (Ilgiornaleditalia.it)

Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa - "Gentilezza e umiltà - afferma infine La Russa smorzando la polemica - che devono essere di tutti". Poi passa alla risposta 'istituzionale' e afferma che le capacità manageriali di Tagliaferri sono indiscusse e che anche le assunzioni fatte durante i mesi della sua presidenza "non hanno suscitato reclami o impugnative". (Agi.it)