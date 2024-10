Lotto di Grana Padano ritirato: “Metalli dentro la busta” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministero della Salute ha emesso un avviso urgente di richiamo per un Lotto di Grana Padano DOP grattugiato del marchio Consilia, distribuito dalla catena Selex. Il ritiro riguarda il Lotto 24256 Y in confezioni da 100 grammi, con termine minimo di conservazione fissato all’11 dicembre 2024. La causa del richiamo è la possibile presenza di frammenti di metallo all’interno del formaggio, che potrebbe costituire un rischio per la salute dei consumatori. Dettagli del richiamo L’azienda produttrice, la Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop., con sede a Marmirolo, in provincia di Mantova, ha avviato il richiamo precauzionale del prodotto, che viene imbustato nello stabilimento identificato dal marchio IT 03 365 CE. Velvetmag.it - Lotto di Grana Padano ritirato: “Metalli dentro la busta” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministero della Salute ha emesso un avviso urgente di richiamo per undiDOP grattugiato del marchio Consilia, distribuito dalla catena Selex. Il ritiro riguarda il24256 Y in confezioni da 100 grammi, con termine minimo di conservazione fissato all’11 dicembre 2024. La causa del richiamo è la possibile presenza di frammenti di metallo all’interno del formaggio, che potrebbe costituire un rischio per la salute dei consumatori. Dettagli del richiamo L’azienda produttrice, la Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop., con sede a Marmirolo, in provincia di Mantova, ha avviato il richiamo precauzionale del prodotto, che viene imto nello stabilimento identificato dal marchio IT 03 365 CE.

