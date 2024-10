Lotta alla schiavitù. Dal caporalato nei campi alla prostituzione:. On the road in prima linea (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tratta di esseri umani è un fenomeno profondamente connesso allo sfruttamento delle persone, che può diventare asservimento, riduzione in schiavitù, e che ha la funzione principale di fornire servizi a basso costo (sessuali, lavorativi) e di garantire grandi guadagni a molti soggetti. Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla schiavitù. Dal caporalato nei campi alla prostituzione:. On the road in prima linea Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tratta di esseri umani è un fenomeno profondamente connesso allo sfruttamento delle persone, che può diventare asservimento, riduzione in, e che ha la funzione principale di fornire servizi a basso costo (sessuali, lavorativi) e di garantire grandi guadagni a molti soggetti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambogia - arrestato il reporter Mech Dara - impegnato nella lotta al traffico di esseri umani e alla “schiavitù digitale” - Ha lavorato per Voice of Democracy – fino alla revoca della licenza nel 2023 – e tra le testate che hanno pubblicato i suoi reportage troviamo Al Jazeera, South China Morning Post, The Cambogia Daily – prima che chiudesse i battenti nel 2017 – e Nikkei Asia. Le persone che accettano spesso si trovano confinate nelle così dette “scam cities” in palazzi residenziali forniti di servizi di ogni ... (Ilfattoquotidiano.it)