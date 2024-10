Israele, Idf: “Ucciso capo Jihad islamica palestinese” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. Secondo l'Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leader della branca della Jihad islamica palestinese di Nur L'articolo Israele, Idf: “Ucciso capo Jihad islamica palestinese” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della. Secondo l'Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leader della branca delladi Nur L'articolo, Idf: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Israele ha ucciso due persone di un campo profughi in Cisgiordania. Idf : “Erano della Jihad islamica palestinese” - L’uccisione di Mohammed Iyad Abdullah rappresenta un ulteriore colpo alla leadership della Jihad islamica a Nur Shams, ma è probabile che alimenti ulteriormente la tensione nella regione. Le fonti palestinesi tendono a presentare i morti come vittime di operazioni indiscriminate, mentre l’esercito israeliano sostiene che si tratti di militanti coinvolti in attività contro la sicurezza di ... (Thesocialpost.it)

Israele - Idf : “Ucciso capo Jihad islamica palestinese” - Secondo […]. Il raid nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania: morto Mohammed Iyad Abdullah. Abbattuto drone diretto a Ashkelon L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. (Sbircialanotizia.it)

Raid in Cirgiordania - Idf : “Ucciso Abdullah - capo della Jihad Islamica”. Tajani sull’attacco Unifil : “Israele si scusi” - “Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Le ultime notizie in diretta epa11653119 A damaged building after an Israeli military strike at the Nuwayri area in Beirut, Lebanon, 10 October 2024. (Quotidiano.net)