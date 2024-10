Inghilterra: Tuchel vicino a diventare il nuovo ct, sarebbe il terzo straniero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo quanto riferisce Welt TV, Thomas Tuchel è molto vicino all’accordo con la FA per diventare il nuovo ct dell’Inghilterra. L’ex Chelsea e Bayern Monaco tra le altre non ha mai guidato una nazionale e sarebbe il terzo straniero alla guida dei Tre Leoni dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello. Al momento la panchina inglese è occupata da Lee Carsley, subentrato ad interim al dimissionario Gareth Soughgate. Il pesante ko interno a Wembley contro la Grecia in Nations League, si apprende, potrebbe aver dato un’accelerata alla trattativa. Inghilterra: Tuchel vicino a diventare il nuovo ct, sarebbe il terzo straniero SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo quanto riferisce Welt TV, Thomasè moltoall’accordo con la FA perilct dell’. L’ex Chelsea e Bayern Monaco tra le altre non ha mai guidato una nazionale eilalla guida dei Tre Leoni dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello. Al momento la panchina inglese è occupata da Lee Carsley, subentrato ad interim al dimissionario Gareth Soughgate. Il pesante ko interno a Wembley contro la Grecia in Nations League, si apprende, potrebbe aver dato un’accelerata alla trattativa.ilct,ilSportFace.

