Il Cus Catania Rugby è pronto per una stagione da protagonista (Di venerdì 11 ottobre 2024) Inizia dall’incontro casalingo contro il Messina Rugby il campionato di Serie B, che vedrà impegnata la squadra del Cus Catania Rugby. Domenica 13 ottobre alle 15.30, l’esordio sul campo della Cittadella universitaria per la prima delle 18 giornate della stagione 2024-2025. Squadra rinforzata Cataniatoday.it - Il Cus Catania Rugby è pronto per una stagione da protagonista Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Inizia dall’incontro casalingo contro il Messinail campionato di Serie B, che vedrà impegnata la squadra del Cus. Domenica 13 ottobre alle 15.30, l’esordio sul campo della Cittadella universitaria per la prima delle 18 giornate della2024-2025. Squadra rinforzata

