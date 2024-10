Giuntoli ha pronta la formula perfetta sul rinnovo per stimolare Vlahovic: ingaggio fisso più basso (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus è già in contatto con l'entourage di Dusan Vlahovic per il rinnovo. Il ds Giuntoli ha studiato una proposta in linea con le richieste societarie di contenere il monte ingaggi e che può essere da stimolo al serbo: prolungamento fino al 2027 (o 2028) con riduzione della parte fissa e nuovi, facili, bonus. La firma potrebbe arrivare entro fine 2024. Fanpage.it - Giuntoli ha pronta la formula perfetta sul rinnovo per stimolare Vlahovic: ingaggio fisso più basso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus è già in contatto con l'entourage di Dusanper il. Il dsha studiato una proposta in linea con le richieste societarie di contenere il monte ingaggi e che può essere da stimolo al serbo: prolungamento fino al 2027 (o 2028) con riduzione della parte fissa e nuovi, facili, bonus. La firma potrebbe arrivare entro fine 2024.

