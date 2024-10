Superguidatv.it - Ghali, la paura e la malattia della mamma nel nuovo singolo “Niente Panico”: testo, significato e video

(Di venerdì 11 ottobre 2024)torna con il“: una sorta di preghiera in musica nata durante la. Un ritorno emozionante per il rapper che ha deciso di lanciare questo brano nella Giornata MondialeSalute Mentale. Un brano salvifico per il rapper durante i mesi trascorsi accanto allamalata: «mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano. In quei giorni ho avuto tanta, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene». “” per: la sua canzone è un invito a non arrendersi mai Da venerdì 11 ottobre è disponibile in streaming e in radio ““, ildi. Dopo il grandissimo successo di “Paprika” e “Casa Mia“, il rapper italiano torna con un brano intenso destinato a lasciare il segno nella sua vita artistica (e personale), ma anche in quella di milioni di persone.