Ilrestodelcarlino.it - Fontana: "E’ l’ora di fare punti in casa"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si avvicina la sfida con la Vigor Senigallia, terzo impegno stagionale al Bruno Recchioni dove la Fermana torna dopo due ko nelle ultime due gare. E sull’ultima sconfitta, quelli maturata a L’Aquila, è tornato in settimana ospite di LuneDiretta su Tv CentroMarche Tommaso. "Un peccato la sconfitta perché avevamo preparato bene la gara - sottolinea il centrocampista italo venezuelano - ed essere rimasti in dieci nella prima parte di gara ha sicuramente influito. Siamo rientrati anche bene nella ripresa ma abbiamo preso subito gol su palla inattiva. Poi Giampaolo ha trovato un gran gol per il raddoppio, a quel punto ci siamo dovuti un pò scoprire per andare a riprenderla ma abbiamo fatto un po’ di fatica lasciando campo a loro. Purtroppo l’inferiorità così presto ci ha un po’ condizionato.