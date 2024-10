Fiumicino, Bilancio consolidato: D’Intino rassicura sulla tenuta finanziaria del Comune (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fiumicino, 9 ottobre 2024 – Nel corso di un’intervista video approfondita (in allegato) de ilfaroonline.it con l’Assessore al Bilancio del Comune di Fiumicino, Vincenzo D’Intino, abbiamo esaminato gli aspetti chiave del Bilancio consolidato dell’ente. Il documento finanziario rappresenta non solo la situazione economico-patrimoniale del Comune, ma anche quella delle sue società partecipate, come Fiumicino Tributi e Fiumicino Farmacie. Un Bilancio positivo con qualche ombra Nonostante un saldo positivo complessivo di oltre 7 milioni di euro, D’Intino ha sottolineato una criticità rilevante emersa nel corso dell’anno: la Fiumicino Tributi ha registrato una perdita di 350.000 euro. Questo risultato negativo è stato determinato da una sentenza della Corte dei Conti, che ha pesato sull’equilibrio finanziario della società. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Nel corso di un’intervista video approfondita (in allegato) de ilfaroonline.it con l’Assessore aldeldi, Vincenzo, abbiamo esaminato gli aspetti chiave deldell’ente. Il documento finanziario rappresenta non solo la situazione economico-patrimoniale del, ma anche quella delle sue società partecipate, comeTributi eFarmacie. Unpositivo con qualche ombra Nonostante un saldo positivo complessivo di oltre 7 milioni di euro,ha sottolineato una criticità rilevante emersa nel corso dell’anno: laTributi ha registrato una perdita di 350.000 euro. Questo risultato negativo è stato determinato da una sentenza della Corte dei Conti, che ha pesato sull’equilibrio finanziario della società.

