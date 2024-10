Lanazione.it - Ecco "Civitella in rosa". Giornata dedicata alla lotta contro i tumori al seno

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È in programma un evento che promuove la prevenzione al tumore al. Fervono infatti i preparativi per la seconda edizione di "In", in programma domani aMarittima e realizzata graziecollaborazione con la Lilt (Lega italiana per laai), con il patrocinio del Comune diPaganico e il sostegno di Pro LocoMarittima, La Confraternita di Misericordia diMarittima, Unione Sportiva, Asbuc diMarittima, Gruppo Comunale Aido diPaganico, Canguasti Teatro. Domani piazza Solferino, nel cuore del borgo storico, sarà la cornice che accoglierà gli eventi in programma. Alle 9.