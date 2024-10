“È in dubbio per la trasferta di Empoli”, Conte ha già il sostituto: le condizioni dell’azzurro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Napoli scenderà nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Antonio Conte è già alle prese con i dubbi di formazione per la trasferta di Empoli. Gli azzurri sono pronti a rituffarsi nel campionato italiano dopo la pausa per le Nazionali. L’Italia ha giocato ieri contro il Belgio e scenderà poi in campo lunedì contro l’Israele. Dopodiché l’attenzione sarà nuovamente focalizzata sul Napoli e sui calciatori azzurri che faranno rientro dalle rispettive squadre. Tra l’elenco dei convocati del Ct Spalletti non è presente ovviamente Alex Meret. Quest’ultimo, si è infortunato contro la Juventus ed è alle prese con un periodo di recupero importante. Infatti, l’infortunio dell’estremo difensore è sembrato più grave del previsto. Non a caso, nelle ultime sfide, le chiavi della porta sono state affidate ad Elia Caprile. Spazionapoli.it - “È in dubbio per la trasferta di Empoli”, Conte ha già il sostituto: le condizioni dell’azzurro Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Napoli scenderà nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Antonioè già alle prese con i dubbi di formazione per ladi. Gli azzurri sono pronti a rituffarsi nel campionato italiano dopo la pausa per le Nazionali. L’Italia ha giocato ieri contro il Belgio e scenderà poi in campo lunedì contro l’Israele. Dopodiché l’attenzione sarà nuovamente focalizzata sul Napoli e sui calciatori azzurri che faranno rientro dalle rispettive squadre. Tra l’elenco dei convocati del Ct Spalletti non è presente ovviamente Alex Meret. Quest’ultimo, si è infortunato contro la Juventus ed è alle prese con un periodo di recupero importante. Infatti, l’infortunio dell’estremo difensore è sembrato più grave del previsto. Non a caso, nelle ultime sfide, le chiavi della porta sono state affidate ad Elia Caprile.

