“Ci sono dinamiche nel backstage di cui non posso parlare. Avevo detto agli altri che sarei voluta andare via”: ex concorrente di X Factor 2024 furiosa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una delle regole implacabili dei Bootcamp di X Factor 2024 è il temutissimo “Switch”. Il giudice ha la possibilità di scegliere un concorrente “costringendo”, chi si era già seduto nella precedente selezione e quindi convinto di poter arrivare agli Home Visit, ad abbandonare il programma. È quello che è successo con Paola Iezzi che, colpita dalla performance di Laura Fethau, ha deciso di farla sedere al posto di Marina Del Grosso che aveva, inizialmente, convinto con la sua interpretazione di “I Put A Spell On You”, resa celebre da Nina Simone nel 1965. Eppure la sua esibizione dai più ritenuta impeccabile, non aveva convinto del tutto Manuel Agnelli che ha sottolineato che una buona interpretazione non basti. E, infatti, non è bastata. Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono dinamiche nel backstage di cui non posso parlare. Avevo detto agli altri che sarei voluta andare via”: ex concorrente di X Factor 2024 furiosa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una delle regole implacabili dei Bootcamp di Xè il temutissimo “Switch”. Il giudice ha la possibilità di scegliere un“costringendo”, chi si era già seduto nella precedente selezione e quindi convinto di poter arrivareHome Visit, ad abbandonare il programma. È quello che è successo con Paola Iezzi che, colpita dalla performance di Laura Fethau, ha deciso di farla sedere al posto di Marina Del Grosso che aveva, inizialmente, convinto con la sua interpretazione di “I Put A Spell On You”, resa celebre da Nina Simone nel 1965. Eppure la sua esibizione dai più ritenuta impeccabile, non aveva convinto del tutto Manuel Agnelli che ha sottolineato che una buona interpretazione non basti. E, infatti, non è bastata.

