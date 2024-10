Anteprima24.it - Benevento, domani si celebra la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta: membri e volontari in piazza Torre dalle 9 alle 19

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti12 ottobre, pressoFedericodi(zona Chiesa San Bartolomeo) si celebrerà la “di”.dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. Una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine diha avviato negli anni, a livello locale e, in favore dei più vulnerabili. Ben 35 le pizze italiane interessate dall’evento; ae idisaranno inFederico(nei pressi della Chiesa di San Bartolomeo)19.00.