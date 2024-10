Atletica, Battocletti: “Prima di Parigi puntavo il podio, ora ho un solo sogno da realizzare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Prima di Tokyo sognavo le Olimpiadi. Poi, Prima di Parigi, sognavo il podio. Ora mi resto un solo sogno da realizzare”. Così Nadia Battocletti, intervenuta al Festival dello Sport in corso a Trento. “La migliore strategia in gara è avere il controllo su tutto, ma quando vedi il traguardo non puoi più fare calcoli, devi tirare fuori tutto”, ha aggiunto, spiegando inoltre che “dopo li Europei e ancor più dopo questa medaglia olimpica ho sentito di essere diventata un esempio per gli altri ragazzi e questo mi ha resa felice e orgogliosa, quasi come vincere una gara”. Atletica, Battocletti: “Prima di Parigi puntavo il podio, ora ho un solo sogno da realizzare” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “di Tokyo sognavo le Olimpiadi. Poi,di, sognavo il. Ora mi resto unda”. Così Nadia, intervenuta al Festival dello Sport in corso a Trento. “La migliore strategia in gara è avere il controllo su tutto, ma quando vedi il traguardo non puoi più fare calcoli, devi tirare fuori tutto”, ha aggiunto, spiegando inoltre che “dopo li Europei e ancor più dopo questa medaglia olimpica ho sentito di essere diventata un esempio per gli altri ragazzi e questo mi ha resa felice e orgogliosa, quasi come vincere una gara”.: “diil, ora ho unda” SportFace.

