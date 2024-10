Oasport.it - Atletica, Battocletti e Iapichino illuminano il ranking mondiale: doppio podio italiano. La situazione delle azzurre

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La stagione dileggera si è ufficialmente conclusa, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nelinternazionale stilato da World Athletics. Soffermiamoci in questo caso sul settore femminile. Nadiaha regalato grandissime emozioni con la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e iltrionfo agli Europei. Sono risultati eccellenti e che si riflettono sulla classifica: quinto posto sui 5000 metri con 1.370 punti (svetta la keniana Beatrice Chebet con 1.491, l’azzurra è la migliore europea) e terza piazza sui 10.0000 metri con 1.384 punti alle spalle di Chebet (1.423) e dell’olandese Sifan Hassan (1.390). Larissaè superlativa terza nel salto in lungo, grazie all’argento continentale, la quarta piazza ai Giochi e una vittoria in Diamond League: la toscana vanta all’attivo 1.