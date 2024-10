Zelensky incontra Meloni a Roma: ecco il "Piano della vittoria" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bilaterale Italia-Ucraina a Villa Doria Pamphilj in occasione del tour europeo lampo del presidente dello Stato invaso dalla Russia che presenta agli alleati Ue il suo progetto per ribaltare le sorti della guerra Ilgiornale.it - Zelensky incontra Meloni a Roma: ecco il "Piano della vittoria" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bilaterale Italia-Ucraina a Villa Doria Pamphilj in occasione del tour europeo lampo del presidente dello Stato invaso dalla Russia che presenta agli alleati Ue il suo progetto per ribaltare le sortiguerra

