Venezuela-Argentina, formazioni ufficiali: l’Inter forse ‘ringrazia’! (Di giovedì 10 ottobre 2024) In campo alle 23 Venezuela-Argentina, partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Diramate le formazioni ufficiali. l’Inter guarda con attenzione. Non c’è Lautaro Martinez almeno dal primo minuto, confermate le voci della vigilia. Venezuela-Argentina, formazioni ufficiali: risparmiato Lautaro Martinez Venezuela (5-4-1): Raffaello Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Yángel Herrera, J. Savarino; Tomás Rincón, José Martínez, Yefferson Soteldo; Salomón Rondón . DT: Fernando Batista. Argentina (4-4-2): Geronimo Rulli; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi e Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Inter-news.it - Venezuela-Argentina, formazioni ufficiali: l’Inter forse ‘ringrazia’! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In campo alle 23, partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Diramate leguarda con attenzione. Non c’è Lautaro Martinez almeno dal primo minuto, confermate le voci della vigilia.: risparmiato Lautaro Martinez(5-4-1): Raffaello Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Yángel Herrera, J. Savarino; Tomás Rincón, José Martínez, Yefferson Soteldo; Salomón Rondón . DT: Fernando Batista.(4-4-2): Geronimo Rulli; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi e Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Venezuela-Argentina - qualificazioni Mondiali 2026 - Il fischio d’inizio del match è fissato alle 23. L’Albiceleste è al comando della classifica con 18 punti, due di vantaggio sulla Colombia e tre sull’Uruguay, mentre la Vinotinto è più indietro, a quota 10 in sesta posizione, l’ultima valida per la qualificazione e con un margine ridotto di una sola lunghezza sul Paraguay. (Sportface.it)

Lautaro Martinez - riposo in Venezuela-Argentina? Torna Messi - Una di queste farà sicuramente piacere all’Inter. Scaloni e la probabile formazione, ma Venezuela-Argentina a rischio? Il match sembrava addirittura a rischio a causa dell’uragano Milton, che minacciava l’area di Miami, ma la situazione si è stabilizzata, permettendo lo svolgimento della partita. L’Argentina di Lautaro Martinez questa sera scenderà in campo per sfidare il Venezuela nel match ... (Inter-news.it)

Lautaro Martinez - notizia positiva per l’Inter da Venezuela-Argentina! - L’attaccante riposerà e guarderà la gara dalla panchina almeno nel primo tempo. Il numero 22 quasi sicuramente sarà presente negli undici titolari della prossima partita con il Bolivia il 16 ottobre. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... (Inter-news.it)