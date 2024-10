Treni, traffico in tilt in Liguria: guasti, ritardi e rischio cancellazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – traffico ferroviario in tilt in Liguria, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5.30. Il guasto è stato riparato circa un'ora dopo, ma i ritardi continuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –ferroviario inin, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5.30. Il guasto è stato riparato circa un'ora dopo, ma icontinuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion si ribalta - traffico in tilt - L’attesa è stata prolungata anche dal fatto che per spostare le rotoballe cadute era necessario l’intervento di una gru. Si è quindi evitato un sinistro dalle conseguenze ben più serie. di Gabriele Gallo Un incidente dalla dinamica particolare che fortunatamente non ha causato danni alle persone, pur con gravi ripercussioni sulla circolazione, è avvenuto ieri mattina sulla Statale 63 ... (Ilrestodelcarlino.it)

Fiera di Rho : boom di visitatori - il traffico va in tilt. L’odissea dei taxi - Manifestazioni in corso I padiglioni del polo espositivo stanno ospitando in questi giorni due eventi di richiamo internazionale: Cphi, il più grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, ha accolto i primi visitatori martedì e chiuderà i battenti oggi; 34. BI-MU, la biennale dedicata a macchine utensili, robot e automazione, è stata inaugurata ieri e andrà avanti fino a ... (Ilgiorno.it)

Portuense - il tratto di strada resta chiuso : il traffico va in tilt - Da lunedì 7 ottobre un tratto di via Portuense è chiuso al transito. E lo resterà anche nei prossimi giorni almeno fino a quando non verranno effettuati delle verifiche sugli alberi presenti. Un'area boscata “La decisione di chiudere la strada, tra il civico 882 e 939 è stata presa su... (Romatoday.it)