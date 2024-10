Tennis: Torneo Wuhan. Paolini vola ai quarti, battuta Andreeva (Di giovedì 10 ottobre 2024) La 28enne Tennista toscana, testa di serie numero 3, ha superato la russa 6-3 6-2 Wuhan (CINA) - Jasmine Paolini accede ai quarti di finale nel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemen Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Paolini vola ai quarti, battuta Andreeva Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La 28enneta toscana, testa di serie numero 3, ha superato la russa 6-3 6-2(CINA) - Jasmineaccede aidi finale nel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemen

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - 6-2 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : prestazione solida e quarti di finale! - 15-0 Tira la seconda Andreeva, è vincente. 2-0 Niente, non risponde ancora di rovescio Andreeva sulla seconda. 15-15 Con il dritto Paolini! 15-0 Prima vincente. 09:45 Russa fuggita in bagno. 15-0 Ace (2°). 5-2 Doppio fallo (2°). 5-1 In rete l’accelerazione di Jasmine. 40-15 Risposta veloce, dritto out Andreeva. (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - 4-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : due break per l’azzurra nel 2° set - 15-0 Prima vincente. Una vittoria oggi sarebbe anche importante per il ranking, visto che l’azzurra si trova a circa 250 punti virtuali dalla stessa Rybakina, che potrebbe essere superata durante questa settimana. Adesso, si tratta solo di capire in che posizione arriverà a Riyadh, e quindi chi affronterà nella fase di RoundRobin delle Finals a livello WTA. (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - 1-0 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra ottiene il break in apertura di 2° set - Jasmine, la contro palla corta dovrebbe essere la soluzione, se la rigioca. 15-0 Ace (2°). . Disastro. Si gioca non prima delle 9, prima (dalle 5:00) giocheranno Linette-Kasatkina e Baptiste-Alexandrova. 30-15 Smorzata vincente di Paolini! 15-15 Stringe l’angolo perfettamente di dritto Andreeva. 09:49 Non torna amici. (Oasport.it)