Sgombero nel Lungosavena | rimosse tende e 16 tonnellate di rifiuti

Ilrestodelcarlino.it - Sgombero nel Lungosavena: rimosse tende e 1,6 tonnellate di rifiuti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Ennesimo intervento della Polizia locale sul(foto). Dopo la rimozione quest’estate, in via degli Stradelli Guelfi, di un insediamento abusivo e pericoloso per l’incolumità dei presenti da oltre una decina di anni, ora il reparto Sicurezza e del Nucleo Territoriale Savena della Polizia locale ha operato nel parco Carlo Urbani, lato viale. Presente anche personale dei Lavori pubblici e di Hera per il trasporto e il conferimento in discarica dei materiali rimossi. Foto: lonell'area dela Bologna In particolare sono statetreda campeggio, collocate in posizione pericolosa nei pressi del fiume (nessuna persona è stata trovata sul posto), e 1.620 chili di. In totale, in questi interventi, sono stati bonificati circa 69.