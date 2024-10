Ilgiorno.it - Scampato alla morte a Novate: “Maksim mi ha detto: mai più in quella casa”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il provvedimento d’arresto e la custodia in carcere per Minako Manxhari, il 45enne albanese accusato del tentato omicidio di uno dei figli della compagna,, 18 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione dei militari del Nucleo radiomobile di Rho e della stazione diMilanese, nella notte tra sabato e domenica scorsi nella cittadina dell’hinterland, avrebbe sparato un colpo di pistola contro il 18enne al culmine di una lite, ferendolo gravemente al collo. Trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda, sottoposto ad un intervento chirurgico, il ragazzo ora non è più in pericolo di vita e nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti. Luinotte non era in, quando c’è stata una lite domestica violenta tra la mamma, 39enne ucraina, e il 45enne.