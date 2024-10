Lanazione.it - Sapori internazionali al Mercato di Arezzo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà la Francia a dare il via alla diciottesima edizione delInternazionale di, un evento che riunisce culture eda tutto il mondo. L’inaugurazione si terrà domani alle 12 in via Niccolò Aretino, dove lo stand francese aprirà ufficialmente i festeggiamenti con piatti tipici come il pollo alla provenzale, la tartiflette e la birra transalpina. Il, nato da un’iniziativa di Confcommercio e Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) con il patrocinio del Comune di, della Camera di Commercio di-Siena, il contributo di Pancar Dfsk e la collaborazione di FondazioneIntour, Discovere Atam, offrirà ai visitatori l’occasione di esplorare più di 300 stand gastronomici e artigianali provenienti da oltre 30 Paesi. Gli stand del mercatino saranno aperti da venerdì a domenica con orario continuato dalle 10 all’una di notte.