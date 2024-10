Bergamonews.it - Provincia, frattura Pd-Gandolfi. L’avvertimento del partito: “Nessun accordo con la Lega”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. Anche se mancano ancora quindici mesi all’elezione del nuovo presidente della, la discussione politica comincia ad animarsi. E a far discutere non sono certo i nomi dei papabili candidati alla poltrona più importante di via Tasso, tema certamente non all’ordine del giorno. Il pensiero su chi e come è certamente ancora lontano, ma a farsi spazio è piuttosto la questione politica relativa agli equilibri che regolano il nuovo corso, quello cioè in mano ai membri del Consiglio, eletto solo una decina di giorni fa. Assetti nuovi che vedono la formazione del Pd in campo con 6 eletti, più uno di Italia Viva, e Fratelli d’Italia,e Forza Italia con 3 rappresentanti ciascuno.